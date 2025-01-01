FC Brotatos
Folge 1: Die Jungs
21 Min.Ab 12
Im letzten Training vor dem ersten Ligaspiel kommt es bei den FC Brotatos zu einem handfesten Streit. Werden "Holzi" und "Spidey" die Truppe zusammenhalten können und auf das große Ziel, endlich in die nächste Spielklasse aufzusteigen, einstimmen?
FC Brotatos
