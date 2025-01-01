FC Brotatos
Folge 3: Das Spiel
22 Min.Ab 12
Am Sonntag steht das Spiel der Spiele gegen den neuen Spitzenreiter der Kreisliga C an. Allerdings war das Team am Vortag bei einem wichtigen Turnier in Berlin war und musste die ganze Nacht reisen. "Holzi" und "Spidey" hoffen darauf, dass alle fit sind und die FC Brotatos drei Punkte nach Hause holen. Die Stimmung bei den Jungs ist gut, doch wird sie anhalten?
FC Brotatos
Genre:Fußball
Produktion:DE, 2023
12
Copyrights:© Studio71