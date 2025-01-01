Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: Popcorn und alles

22 Min.Ab 12

Spidey Lucas und Lars Holzi bitten die Jungs in ein Kino in Düsseldorf und spendieren Popcorn für alle. Dabei lassen sie die schönsten Momente passieren und sehen die Folgen und Highlights der ersten Staffel auf der großen Leinwand. Das letzte Saisonspiel am Sonntag ist zwar eigentlich nur noch Formsache, wird aber dann doch noch zu einem hochemotionalen Finale unter Flutlicht ...

