Staffel 1Folge 7
Folge 7: Ein alter Neuer

24 Min.Ab 12

Beim Donnerstagstraining haben Lars und Spidey für Torhüter Melih eine schlechte und eine gute Nachricht. Die Schlechte wird den FC Brotatos zudem komplett auf links drehen. Auch in Bezug auf Hans Sarpei gibt es erstaunliche Neuigkeiten für die Mannschaft. Mit Paolo stößt indes ein neuer Spieler zum Team. Ob die Truppe all diese Neuigkeiten beim anstehenden Spiel am Sonntag positiv umsetzen kann, bleibt abzuwarten.

