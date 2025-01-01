FC Brotatos
Folge 7: Ein alter Neuer
24 Min.Ab 12
Beim Donnerstagstraining haben Lars und Spidey für Torhüter Melih eine schlechte und eine gute Nachricht. Die Schlechte wird den FC Brotatos zudem komplett auf links drehen. Auch in Bezug auf Hans Sarpei gibt es erstaunliche Neuigkeiten für die Mannschaft. Mit Paolo stößt indes ein neuer Spieler zum Team. Ob die Truppe all diese Neuigkeiten beim anstehenden Spiel am Sonntag positiv umsetzen kann, bleibt abzuwarten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FC Brotatos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71