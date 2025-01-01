FC Brotatos
Folge 5: Disziplin und Ordnung
24 Min.Ab 12
Die Moral in der Mannschaft sinkt. Trainer Mario findet das alles andere als in Ordnung und ruft die Jungs rund um Holzi und Spidey zusammen, um ihnen ins Gewissen zu reden. Disziplin und Ordnung haben in den letzten Wochen stark nachgelassen. Ob die Jungs das beim anschließenden Training sowie am kommenden Spieltag in die Tat umsetzen? Die Tabellen-Position jedenfalls sieht derzeit nicht so gut aus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FC Brotatos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71