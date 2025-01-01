FC Brotatos
Folge 10: Heute wird rasiert
26 Min.Ab 12
Spidey Lucas und Lars Holzi bitten die Jungs zum Body Bash; nach einigen verrückten Sport- und Geschicklichkeits-Spielen steht der Sieger schnell fest. Beim Training danach herrscht leichte Katerstimmung, obwohl am Sonntag das drittletzte und gleichzeitig wichtigste Spiel ansteht. Die Jungs sind guten Mutes und auch Trainer Hans Sarpei ist wieder dabei. Beim Spiel setzen sie ein knappes, aber entscheidendes Zeichen ...
Genre:Fußball
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71