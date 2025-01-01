Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 6: Neunzehn haben abgesagt

24 Min.Ab 12

Nach dem Krisengespräch sieht es bei den Kickern des FC Brotatos nicht gut aus. Nur neun Spieler kommen zum aktuellen Training, was die Führung des Kaders frustriert. Spidey plant daraufhin ein actionreiches Teambuilding. Während sich die Jungs am Samstag zum Paintball treffen, gönnt sich Holzi eine Auszeit in Italien.

