Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Ronald Dominique - Der Bayou-Strangler

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 29.01.2026
Ronald Dominique - Der Bayou-Strangler

Ronald Dominique - Der Bayou-StranglerJetzt kostenlos streamen

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Folge 10: Ronald Dominique - Der Bayou-Strangler

41 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 16

Zwischen 1997 und 2005 ermordete Ronald Dominique in Louisiana 23 Männer, die er erwürgte oder erstickte. Als homosexueller Jugendlicher wurde er für seine Sanftheit verspottet, unterdrückte lange seine Gefühle und fand selbst in der queeren Community keine Anerkennung. Nach einem traumatischen Übergriff im Gefängnis begann er, Männer aus Bars und dem Strich anzusprechen - und stürzte in eine tödliche Mordserie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Kabel Eins Doku
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Alle 1 Staffeln und Folgen