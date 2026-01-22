Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 22.01.2026
Folge 8: Henry Louis Wallace

41 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 16

Zwischen 1990 und 1994 tötete Henry Louis Wallace in Charlotte, North Carolina, elf junge afroamerikanische Frauen. Trotz seines äußeren Charmes und seiner Intelligenz verbarg er jahrelang eine von Missbrauch und gestörten Fantasien geprägte dunkle Seite. Nach seinem ersten Mord eskalierte sein Gewaltverhalten, bis seine Verbrechen schließlich entdeckt wurden.

