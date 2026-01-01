Zum Inhalt springenBarrierefrei
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Arthur Shawcross - Der Genesee-River-Killer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 22.01.2026
Arthur Shawcross - Der Genesee-River-Killer

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Folge 7: Arthur Shawcross - Der Genesee-River-Killer

41 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 16

Arthur Shawcross wuchs in einer Kindheit voller Kontrolle, Missbrauch und Gewalt auf, die früh sadistische Fantasien weckte. Als Jugendlicher quälte er Tiere, und als er in den Vietnamkrieg eingezogen wurde, wurde das Töten zur bitteren Realität. 1972 nahm er erstmals einem zehnjährigen Jungen das Leben. Bis 1990 folgten zwölf weitere Opfer, meist Prostituierte und Obdachlose, die er erdrosselte und am Genesee-River zurückließ.

