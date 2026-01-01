Arthur Shawcross - Der Genesee-River-KillerJetzt kostenlos streamen
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 7: Arthur Shawcross - Der Genesee-River-Killer
41 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 16
Arthur Shawcross wuchs in einer Kindheit voller Kontrolle, Missbrauch und Gewalt auf, die früh sadistische Fantasien weckte. Als Jugendlicher quälte er Tiere, und als er in den Vietnamkrieg eingezogen wurde, wurde das Töten zur bitteren Realität. 1972 nahm er erstmals einem zehnjährigen Jungen das Leben. Bis 1990 folgten zwölf weitere Opfer, meist Prostituierte und Obdachlose, die er erdrosselte und am Genesee-River zurückließ.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC