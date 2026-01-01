Zum Inhalt springenBarrierefrei
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 08.01.2026
41 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Hinter der Fassade eines Bäckers und Familienvaters verbirgt sich einer der grausamsten Serienmörder Alaskas: Robert Hansen entführte mindestens 17 Frauen, flog sie mit seinem Privatflugzeug in die Wildnis, missbrauchte sie und jagte sie wie Tiere zu Tode. Getrieben von tiefem Frauenhass und Jagdbesessenheit, markierte er die Fundorte auf einer Karte. Erst eine Überlebende bringt seine Taten ans Licht.

