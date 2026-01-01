First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 4: Robert Hansen
41 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Hinter der Fassade eines Bäckers und Familienvaters verbirgt sich einer der grausamsten Serienmörder Alaskas: Robert Hansen entführte mindestens 17 Frauen, flog sie mit seinem Privatflugzeug in die Wildnis, missbrauchte sie und jagte sie wie Tiere zu Tode. Getrieben von tiefem Frauenhass und Jagdbesessenheit, markierte er die Fundorte auf einer Karte. Erst eine Überlebende bringt seine Taten ans Licht.
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC