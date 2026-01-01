Richard Ramírez - Der NightstalkerJetzt kostenlos streamen
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 6: Richard Ramírez - Der Nightstalker
41 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Zwischen 1984 und 1985 zog Richard Ramirez, vom Satanismus besessen und von seinem brutalen Cousin geformt, eine blutige Spur durch Südkalifornien. Als "Night Stalker" überfiel er seine Opfer im Schlaf, tötete mindestens 15 Menschen und zeichnete Pentagramme an die Tatorte. Die Behörden warnten eindringlich vor offenen Türen und Fenstern, denn niemand konnte sich in den eigenen vier Wänden noch sicher fühlen.
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC