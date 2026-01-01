Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Richard Ramírez - Der Nightstalker

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 15.01.2026
Richard Ramírez - Der Nightstalker

Richard Ramírez - Der NightstalkerJetzt kostenlos streamen

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Folge 6: Richard Ramírez - Der Nightstalker

41 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Zwischen 1984 und 1985 zog Richard Ramirez, vom Satanismus besessen und von seinem brutalen Cousin geformt, eine blutige Spur durch Südkalifornien. Als "Night Stalker" überfiel er seine Opfer im Schlaf, tötete mindestens 15 Menschen und zeichnete Pentagramme an die Tatorte. Die Behörden warnten eindringlich vor offenen Türen und Fenstern, denn niemand konnte sich in den eigenen vier Wänden noch sicher fühlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Kabel Eins Doku
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Alle 1 Staffeln und Folgen