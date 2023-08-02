Siegerinnen und VerliererJetzt kostenlos streamen
Frau Jordan stellt gleich
Folge 10: Siegerinnen und Verlierer
24 Min.Folge vom 02.08.2023Ab 12
Endspurt im Rennen um das Bürgermeisteramt - doch für Eva sieht es alles andere als gut aus. Zusammen mit ihrem Team schmiedet sie einen "Plan B" für den Fall, dass Frau Sommerfeld die Wahl gewinnt und das Budget des Gleichstellungsbüros einkürzt. Als Renate, Yvonne und Philipp erfahren, dass nur zwei Planstellen vorgesehen sind, ist sich plötzlich jeder selbst der nächste ...
