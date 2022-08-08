Frau Jordan stellt gleich
Folge 8: Femen und Feuerwehr
26 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 12
Eine junge Frau, Susanne Wolff, beschwert sich bei Eva über die örtliche Feuerwehr: Frau Wolff möchte als Feuerwehrfrau arbeiten, doch dank eines manipulierten Eignungstests hat sie keine Chance. Eva fühlt dem Chef der Feuerwehr daraufhin auf den Zahn ...
