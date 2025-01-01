Frau Jordan stellt gleich
Folge 3: Ritterinnen und Cowgirls
25 Min.Ab 12
Im Kindergarten entbrennt eine Debatte über klischeehaftes Spielzeug. Eva soll die Sache schlichten und tritt wieder mal ins Fettnäpfchen. Nebenbei steckt sie im Wahlkampf um das Amt der Bürgermeisterin. Während ihre Konkurrentin Frau Sommerfeld bestens vorbereitet ist, hat Eva das Nachsehen. Doch ihr Team - Renate, Yvonne und Philipp - steht wie immer voll und ganz hinter ihr ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben