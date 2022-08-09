Randgruppen und RentnerJetzt kostenlos streamen
Frau Jordan stellt gleich
Folge 9: Randgruppen und Rentner
25 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 12
Für das neue Gewerbegebiet soll ein Imagefilm gedreht werden, mit dem möglichst zahlungsfreudige Investoren an Land gezogen werden. Eva ist mit der klischeehaften Version gar nicht zufrieden und nimmt die Sache in die Hand. Mit Sebastians Input soll ein modernes und vielfältiges Bild von der Stadt gezeichnet werden. Philipp ist wegen des Nebenbuhlers auf 180 ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben