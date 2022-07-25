Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 2vom 25.07.2022
25 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12

Der Hindenburgplatz soll umbenannt werden. Gisela Sackwitz bot einst den Nazis die Stirn und ist, zumindest nach Meinung der Antragstellerin Marlies Röver, deutlich besser geeignet als Namensgeberin. Eva soll sich dafür beim Bürgermeister einsetzen. Doch Brinkmann hat kein Ohr für die Sache. Die Situation eskaliert - mit weitreichenden Folgen ...

