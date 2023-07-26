Frau Jordan stellt gleich
Folge 7: Pick-up und PEKiP
26 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12
Bei der Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl schlägt sich Eva erstaunlich gut - auch dank der Tipps ihres neuen Verehrers Sebastian. Doch dann meldet sich ein Mann zu Wort, der trotz hervorragender Eignung von der PEKiP-Einrichtung nicht eingestellt wird. Er fühlt sich diskriminiert. Eva versucht zu vermitteln, vor allem um ihren Ruf als Männerfeindin loszuwerden ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben