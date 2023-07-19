Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Jordan stellt gleich

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 19.07.2023
Folge 5: Hintern und Arschlöcher

24 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12

Das Gleichstellungsbüro erhält Verstärkung von Philipps Nichte Lina, die dort ein Praktikum macht. Mit ihrem konservativen Frauenbild bringt sie Eva und Philipp zur Verzweiflung. Als Eva erkennt, dass sie mit Argumenten nicht weiterkommt, hält sie Lina einen Spiegel vor und schlägt damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

