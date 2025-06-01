Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 11: Wechselspiel
42 Min.Ab 16
Bei Massive Dynamic wird die Maschine gebaut, die Peter in der anderen Welt auf einer Zeichnung gesehen hat. Damals hat ein Teil der Maschine auf ihn reagiert. Auch jetzt, als er mit Broyles und dessen Team im Hangar steht, gibt es eine wechselseitige Reaktion. Daraufhin ordnet Dr. Falcon, Mediziner bei Massive Dynamic, mehrere Tests an, die jedoch keine beunruhigenden Ergebnisse zeigen. Zugleich versucht Astrid, die Datei mit den Aufzeichnungen der anderen Olivia zu sichten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen