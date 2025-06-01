Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Staffel 3Folge 17
Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 17: Per Anhalter

42 Min.Ab 12

William Bell ist wieder zurück - er sitzt in Olivias Körper. Wie lange wird Bell dort bleiben? Welchen Plan verfolgt er? Unterdessen bekommt es das Team mit einer Frau namens Dana Gray zu tun, die nicht sterben kann, es aber hartnäckig versucht. Plötzlich taucht ein alter Bekannter aus dem anderen Universum auf: Agent Lincoln Lee. Als Gray eine Bombe in einem vollbesetzten Zug als ihre letzte Chance sieht, um endlich zu sterben, muss das FBI einschreiten.

