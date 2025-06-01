Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Entrada

WarnerStaffel 3Folge 8
Entrada

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 8: Entrada

42 Min.Ab 12

Die falsche Olivia ist aufgeflogen und benötigt dringend einen Übergangspunkt, um zurück in ihre Welt zu gelangen. Ihr gelingt es, ein wichtiges Bauteil der "Weltuntergangsmaschine" zu stehlen. Die richtige Olivia ist währenddessen in Haft auf Liberty Island und soll als Ausgleich zurückgeschickt werden. Vorher will man ihr allerdings noch alle Organe entnehmen. Wird sie es schaffen, Colonel Broyles zu überzeugen, dass es noch einen anderen Weg geben muss?

