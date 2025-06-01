Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 3: Milo
42 Min.Ab 12
Milo hat durch eine Arzneimittelstudie, an der er teilgenommen hat, seinen IQ von 56 ins Unermessliche steigern können. Somit ist er in der Lage, komplexe mathematische Berechnungen anzustellen. Selbst die Realität kann er vorhersagen und durch kleinste Veränderungen im Ablauf nach seinem Willen umformen. Als die Studie endet, soll er wieder in sein Ausgangsstadium zurückversetzt werden - doch das möchte er nicht. Kurzerhand tötet er die auf ihn angesetzten Personen ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen