Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 2: Der Kasten
42 Min.Ab 16
In ein Haus wird eingebrochen und im Keller ein Loch gegraben. Als die Einbrecher eine Kiste aus dem Loch holen und öffnen, fallen sie in eine Art Trancezustand und sterben dann. Nur der dritte Mann im Bunde kann mit der Kiste fliehen. Auf ihn hat der Inhalt anscheinend keine Auswirkung. Im Labor findet Walter heraus, dass die Gehirne der beiden Einbrecher eventuell durch eine extreme Beschallung im Ultraschallbereich verändert wurden ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen