Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 4: Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen?
42 Min.Ab 12
Senator Van Horn, ein alter Freund von Broyles, gerät in einen Autounfall. Plötzlich taucht Newton, der Gestaltwandler, im Krankenhaus auf, ballert wie wild um sich und erschießt schließlich Van Horn. Broyles kommt zu spät und sieht mit Entsetzen Quecksilber in der Schusswunde - Van Horn war auch ein Gestaltwandler. Walter, der mittlerweile ein Labor bei Massive Dynamic bezogen hat, glaubt, dass sich noch Informationen aus dem Körper extrahieren lassen ...
