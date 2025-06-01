Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 1: Der Mann im Spiegel
42 Min.Ab 16
Durch die Brücke, die Peter zwischen den Welten geschlagen hat, sind die beiden Universen nun verbunden. Die Fringe-Division will sogar zusammenarbeiten, um die entstandenen Wunden zu heilen, aber noch fehlt das gegenseitige Vertrauen. Als eine neue Art von Gestaltwandlern eine Mordserie begeht, werden Olivia und Walter misstrauisch. Gibt es wirklich Frieden? Oder treibt die "andere Seite" doch ein falsches Spiel? Währenddessen wird Walter von mysteriösen Erscheinungen geplagt.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen