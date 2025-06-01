Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 11: Der Erlöser
42 Min.Ab 16
Der ehemalige MIT-Professor Neil hat einen Weg gefunden, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig wahrzunehmen. Mit diesem Wissen offenbaren sich ihm allerdings auch die Fehler, Missgeschicke und Unfälle seiner Mitmenschen. Aufgrund seines eigenen tragischen Schicksals - er hat Vater und Bruder bei einem Autounfall verloren - ist er der Meinung, die Menschen vor ähnlichem Unheil bewahren zu müssen ...
Fringe - Grenzfälle des FBI
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen