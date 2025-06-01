Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 17
Folge 17: Alles am richtigen Platz

42 Min.Ab 12

Um Informationen über David Robert Jones zu bekommen, begibt sich Lincoln auf die andere Seite. Dort angekommen, stößt er auf einen Gestaltwandler, der es auf Kriminelle und Drogensüchtige abgesehen hat. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Gestaltwandler von Jones handelt, der außer Kontrolle geraten ist und "sozialen Abschaum" einfach verschwinden lässt. Als der Gestaltwandler aufgegriffen wird, müssen Jones und Nina Sharp handeln ...

