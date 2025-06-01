Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 17: Alles am richtigen Platz
42 Min.Ab 12
Um Informationen über David Robert Jones zu bekommen, begibt sich Lincoln auf die andere Seite. Dort angekommen, stößt er auf einen Gestaltwandler, der es auf Kriminelle und Drogensüchtige abgesehen hat. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Gestaltwandler von Jones handelt, der außer Kontrolle geraten ist und "sozialen Abschaum" einfach verschwinden lässt. Als der Gestaltwandler aufgegriffen wird, müssen Jones und Nina Sharp handeln ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
