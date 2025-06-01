Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 4: Versuchsperson 9
42 Min.Ab 12
Eine unheimliche blaue Wolke bedroht Olivia. Bei den ständigen Angriffen werden sämtliche metallische Gegenstände von der Energiewolke angezogen. Das Ergebnis sind schreckliche Verwüstungen. Als das Fringe-Team die Erscheinung untersucht, erinnert Walter sich an einen Jungen mit außerkörperlichen Erfahrungen. Steckt wieder einmal eines seiner ehemaligen Cortexipan-Versuchskinder hintern den unerklärlichen Ereignissen? Olivia macht sich auf die Suche nach dem jungen Mann ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen