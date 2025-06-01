Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 5: Erneuerung
41 Min.Ab 12
Peter muss sich damit abfinden, dass seine Vergangenheit, an die er sich erinnert, für alle anderen nicht existiert. Für Walter und auch Olivia ist er ein vollkommen Fremder. Trotzdem entschließt er sich, die Fringe-Einheit zu unterstützen. Diese macht Jagd auf einen Gestaltwandler, der es anscheinend auf einen Wissenschaftler von Massive Dynamic abgesehen hat. Werden sie das Schlimmste verhindern können?
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen