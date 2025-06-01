Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Mauerblümchen

WarnerStaffel 4Folge 7
Mauerblümchen

MauerblümchenJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 7: Mauerblümchen

42 Min.Ab 12

Eugene ist mit einem Gendefekt geboren worden, an dem er fast gestorben wäre. Dank einiger Wissenschaftler von Massive Dynamic hat er überlebt. Doch bei den Experimenten wurden seine Zellen verändert. Nun ist er praktisch unsichtbar, da er sich perfekt seiner jeweiligen Umgebung anpasst. Allerdings kann er für kurze Zeit sichtbar werden und so endlich am normalen Leben teilnehmen. Nur braucht er dafür die Pigmente seiner Mitmenschen - für die Spender bedeutet das den Tod ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen