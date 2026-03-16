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Galileo

Die Wasserrutschenfamilie: Deutsche Rutschen für die ganze Welt

ProSiebenFolge vom 16.03.2026
Die Wasserrutschenfamilie: Deutsche Rutschen für die ganze Welt

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Galileo

Folge vom 16.03.2026: Die Wasserrutschenfamilie: Deutsche Rutschen für die ganze Welt

44 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Das Familienunternehmen Wiegand baut die ungewöhnlichsten Wasserrutschen und exportiert sie in die ganze Welt. Drehende Rutschen, Schwarzlichtrutschen, oder sogar ganze Kreuzfahrtschiffdecks. "Galileo" besucht die Hauptproduktionsstätte.

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