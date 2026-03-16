Die Wasserrutschenfamilie: Deutsche Rutschen für die ganze WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 16.03.2026: Die Wasserrutschenfamilie: Deutsche Rutschen für die ganze Welt
44 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Das Familienunternehmen Wiegand baut die ungewöhnlichsten Wasserrutschen und exportiert sie in die ganze Welt. Drehende Rutschen, Schwarzlichtrutschen, oder sogar ganze Kreuzfahrtschiffdecks. "Galileo" besucht die Hauptproduktionsstätte.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen