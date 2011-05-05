Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 05.05.2011
Rhythmus ist alles - die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" müssen ihr Taktgefühl unter Beweis stellen. Für eine aufregende Challenge und ein rasantes Shooting müssen die Mädchen das Tanzbein und die Hüften schwingen. Zum Glück hat ihnen Catwalk-Trainer Jorge vorher die passenden Schritte beigebracht. Können sie die Mädchen auch umsetzten?

