Germany's Next Topmodel
Folge 2: Das Umstyling
88 Min.Folge vom 10.03.2011Ab 12
Für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" geht es mit Heidi Klum auf große Reise. In einer Modemetropole zeigen sie bei Shootings bisher verborgene Seiten. Die Mädchen müssen bei schwierigen Challenges alles geben, um einen begehrten Job zu ergattern. Dabei hilft ihnen das Training mit Modelchoach und Catwalktrainer Jorge. Werden alle Mädchen Heidi und die Jury überzeugen können oder heißt es für eine schon wieder Abschied nehmen?
