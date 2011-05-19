Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 12vom 19.05.2011
98 Min.Folge vom 19.05.2011Ab 12

Stil ist alles - das gilt natürlich auch für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Egal ob beim Casting, beim Shooting oder beim Dreh für einen Werbespot: Die Mädchen müssen immer den richtigen Ton treffen, das passende Outfit tragen und den gewünschten Walk zeigen. Wer setzt diesmal die Catwalk- und Stylingtipps der Jury am besten um?

