Germany's Next Topmodel
Folge 9: Modelalltag
102 Min.Ab 12
Für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" geht es wieder auf die Reise - diesmal wird es für sie exotisch. In einer der größten Metropolen der Welt warten auf Heidi Klums Mädchen aufregende Castings, Jobs und Shootings in einer außergewöhnlichen Kulisse. Eine besondere Herausforderung für die Mädchen ist auch die fremde Sprache: Ein Agenturbesuch wird so zum Sprachkurs.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen