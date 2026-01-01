Germany's Next Topmodel
Folge 4: Zoff in L.A.
103 Min.Ab 12
Für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" geht es diesmal hoch hinaus. Jeweils für eine Challenge, ein Casting und die Entscheidung müssen sich die Mädchen in schwindelerregende Höhen begeben. Außerdem sorgen zwei Mädchen für Wirbel. Wie wird die Jury darauf reagieren?
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen