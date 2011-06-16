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Germany's Next Topmodel

Die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen!

ProSiebenStaffel 6Folge 17vom 16.06.2011
Die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen!

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Germany's Next Topmodel

Folge 17: Die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen!

95 Min.Folge vom 16.06.2011Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Von der Laufstegqueen bis zur Lästerschwester: In "Germany's next Topmodel - die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen" lässt ProSieben die schönsten, witzigsten und unvergesslichsten Mädchen aller sechs "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Staffeln noch einmal über den Bildschirm laufen. Sonnenschein Sara Nuru, Miss Klartext Anni Wendler oder Tanzwunder Marie Luise Schäfer - wer hat sich am besten in den Köpfen der Zuschauer platziert?

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