Die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 17: Die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen!
95 Min.Folge vom 16.06.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Von der Laufstegqueen bis zur Lästerschwester: In "Germany's next Topmodel - die 25 unvergesslichsten Kandidatinnen" lässt ProSieben die schönsten, witzigsten und unvergesslichsten Mädchen aller sechs "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Staffeln noch einmal über den Bildschirm laufen. Sonnenschein Sara Nuru, Miss Klartext Anni Wendler oder Tanzwunder Marie Luise Schäfer - wer hat sich am besten in den Köpfen der Zuschauer platziert?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen