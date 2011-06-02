Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Shooting am Trapez

ProSiebenStaffel 6Folge 14vom 02.06.2011
Shooting am Trapez

Germany's Next Topmodel

Folge 14: Shooting am Trapez

98 Min.Folge vom 02.06.2011Ab 12

In schwindelerregender Höhe müssen sich die Kandidatinnen heute von einem Trapez zum anderen schwingen und dabei ihre Körperspannung, Timing, Mut und Sportlichkeit unter Beweis stellen. Dabei hat jede nur einen Versuch ...

