Germany's Next Topmodel
Folge 14: Shooting am Trapez
98 Min.Folge vom 02.06.2011Ab 12
In schwindelerregender Höhe müssen sich die Kandidatinnen heute von einem Trapez zum anderen schwingen und dabei ihre Körperspannung, Timing, Mut und Sportlichkeit unter Beweis stellen. Dabei hat jede nur einen Versuch ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen