ProSiebenStaffel 7Folge 6vom 29.03.2012
102 Min.Folge vom 29.03.2012Ab 12

Premiere: Die Mädchen gehen zu ihrem ersten großen Casting für eine riesige Produkt-Kampagne. Welches Mädchen begeistert und ergattert diesen wichtigen Job? Ein weiteres Highlight für die Kandidatinnen in dieser Folge: Zwei Mädchen dürfen Chefjurorin Heidi Klum nach New York zu einer glamourösen Promi-Gala begleiten und sich mit ihr im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich sonnen ...

