Germany's Next Topmodel
Folge 13: Meerjungfrauen-Shooting
99 Min.Ab 12
In Netz gegangen heißt es für die Mädchen in dieser Folge von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", denn heute müssen sich die Kandidatinnen beim Shooting als sexy Meerjungfrauen in einem Fischernetz räkeln und posieren. Wer begeistert Heidi Klum beim Shooting? Und welches Mädchen muss in dieser Folge leider gehen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen