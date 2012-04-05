Germany's Next Topmodel
Folge 7: Stage Diving
102 Min.Folge vom 05.04.2012Ab 12
Let's Rock: Beim großen Fotoshooting ist "Stage-Diving" angesagt. Als Model-Partner steht den Mädels hierfür natürlich ein echter Rockstar zur Seite und zeigt ihnen, wie das Bad in der Menge am besten gelingt. Dann geht es für die Mädchen nach New York. Dort stehen neben einem Coaching mit Victoria's Secret-Engel Elsa Hosk auch diverse Castings auf dem Plan. Wer ergattert einen Job in der Fashion-Metropole New York und kann sich beweisen?
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen