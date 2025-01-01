Germany's Next Topmodel
Folge 9: Es wird heiß
101 Min.Ab 12
In der Karibik erwartet die Kandidatinnen eine exklusive Fashion-Show. Zurück in L.A. wird es für Heidi Klums Mädchen beim Fotoshooting mit Matt McCabe "heiß". Bei der Entscheidung ist "Victoria's Secret"-Engel Angela Lindvall zu Gast, sie zeigt den Kandidatinnen den perfekten, coolen "Victoria's Secret"-Walk
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen