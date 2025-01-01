Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Es wird heiß

ProSiebenStaffel 7Folge 9
Es wird heiß

Folge 9: Es wird heiß

101 Min.Ab 12

In der Karibik erwartet die Kandidatinnen eine exklusive Fashion-Show. Zurück in L.A. wird es für Heidi Klums Mädchen beim Fotoshooting mit Matt McCabe "heiß". Bei der Entscheidung ist "Victoria's Secret"-Engel Angela Lindvall zu Gast, sie zeigt den Kandidatinnen den perfekten, coolen "Victoria's Secret"-Walk

