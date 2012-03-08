Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 3vom 08.03.2012
Folge 3: Fashion Week Berlin

105 Min.Folge vom 08.03.2012Ab 12

Jetzt heißt es Abschied nehmen vom warmen Thailand. Zurück in der Heimat geht es für Heidi Klums Mädchen gleich in die deutsche Mode-Metropole Berlin. Der harte Model-Alltag beginnt. Diverse Castings für bekannte Labels und Designer bei der Berlin Fashion Week stehen auf dem Programm - wie z. B. die große Fashion Show von Designer und Juror Thomas Rath. Wer überzeugt bei den Kunden und darf mitlaufen? Für wen heißt es in Berlin bereits "Endstation"?

