ProSiebenStaffel 7Folge 15vom 31.05.2012
97 Min.Folge vom 31.05.2012Ab 12

Heute entscheidet sich für die Mädchen, wer von ihnen es in das Live-Finale in Köln schafft. Außerdem hat sich hoher Besuch angekündigt: Victoria's Secrets-Model Miranda Kerr ist der Einladung von Heidi Klum gefolgt und überrascht die Mädchen. Sie gibt letzte Tipps vor der Entscheidung und übt mit den Kandidatinnen noch einmal die drei Laufstile: Prêt-à-porter, avantgardistisch und Haute Couture. Bei jedem Stil macht es Miranda Kerr vor und steht den Mädchen Frage und Antwort.

ProSieben
