Germany's Next Topmodel
Folge 11: Challenges
99 Min.Folge vom 03.05.2012Ab 12
Bei einer Challenge auf dem Hollywood-Boulevard gehen die Teilnehmerinnen auf Tuchfühlung mit den Passanten und versuchen, ein paar Kleidungsstücke von ihnen zu ergattern.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
