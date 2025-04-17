Kreative Flohmarkt-Challenge & Wüsten-GlamourJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 12: Kreative Flohmarkt-Challenge & Wüsten-Glamour
50 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Diese Woche bei Stories: Ein atemberaubendes Wüsten-Shooting erwartet die Models! Thomas Hayo begleitet sie auf einem unvergesslichen Roadtrip und lernt sie dabei besser kennen. Außerdem steht eine kreative Flohmarkt-Challenge an.
Alle 1 Staffeln und Folgen
