So leben die Models bei #GNTM: Leni Klum führt durch die Model-Unterkunft

JoynStaffel 1Folge 4vom 26.02.2025
47 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Die Männer laufen für einen internationalen Designer! Doch nach der Show fällt die Entscheidung: Fast die Hälfte fliegt raus! "Germany's Next Topmodel Stories" zeigt euch Backstage-Geheimnisse und den Style der Models. Und Leni Klum? Sie checkt die Modelhäuser vor allen anderen!

