Germany's Next Topmodel Stories
Folge 8: Tränen, Tanz und Traumziel Los Angeles!
39 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Emotionen pur bei GNTM Stories: Kevin hadert mit seinem Sedcard-Shooting, während Samuel fast vor Eifersucht platzt, weil die Girls Party feiern. Und dann der Überraschungsbesuch von Armin und Grace – inklusive Liebesgeheimnis!
