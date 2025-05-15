Sonne, Meer und ein emotionales Geständnis am Huntington Beach!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 16: Sonne, Meer und ein emotionales Geständnis am Huntington Beach!
52 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Diese Woche bei "Germany's Next Topmodel Stories" wird es emotional und glamourös! Alex Mariah Peter, Gewinnerin der 16. Staffel, stattet den Models einen Besuch ab. Doch damit nicht genug: Kevin überrascht seine Mitstreiter mit einem unerwarteten Geständnis. Außerdem bringen die "Guest-Queens" jede Menge Glitzer und Glamour in die Sendung.
